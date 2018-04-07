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Ослеплённый солнцем водитель сбил девочку в Ижевске
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Ослеплённый солнцем водитель сбил девочку в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Утром в пятницу, 6 апреля, водитель автомобиля «ГАЗ» наехал на девочку 2009 года рождения. Как сообщает управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, ребёнок переходил дорогу по «зебре».
В результате ДТП девочка получила травмы. Со слов водителя, его ослепил солнечный свет, и он не увидел пешехода. Управление ГИБДД обратилось к водителям с просьбой не игнорировать простые правила:
— ПДД требуют от водителя при ослеплении включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. Полностью исключить продолжение движения в отсутствии видимости.
— Избежать возможности ослепления солнцем при поездке можно используя солнцезащитный козырек в салоне автомобиля.
— Не стоит забывать брать с собой в дорогу солнцезащитные очки с максимальной степенью светоотражения ультрафиолетовых лучей.
— Внешние световые приборы и стёкла автомобиля следует содержать в чистоте. Перед началом поездки протирать все стёкла в автомобиле.
— Перед поездкой необходимо проверить бачок омывателя. Он должен быть наполнен очищающей жидкостью, а щётки должны быть исправными и плотно прилегать к лобовому стеклу.
— При очистке боковых и задних стёкол необходимо избавиться от разводов, во избежание бликования.
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