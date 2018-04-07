Ещё
СК проводит проверку после нападения пациента на врача скорой помощи в Твери
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК проводит проверку после нападения пациента на врача скорой помощи в Твери 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Тверская неделя
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по информации о нападении пьяного пациента на врача скорой помощи в Твери. Как сообщили в субботу в следственном управлении СК РФ по Тверской области, по предварительным данным, врачи приехали, чтобы помочь мужчине, лежащему на улице.
"По сообщению СМИ Заволжским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления регионального СК РФ организовано проведение доследственной проверки. Будут установлены подробности происшествия, по результатам проверки принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.
Поводом для начала проверки стала публикация в СМИ о том, что 6 апреля к лежащему на улице человеку, который находился в состоянии алкогольного опьянения, вызвали бригаду скорой помощи. По данным СМИ, при попытке разбудить мужчину и проводить его в машину скорой пациент начал проявлять агрессию к медикам, разорвал нагрудный карман рубашки у водителя скорой помощи, который оказывал содействие бригаде.
ТАСС: последние новости
Несколько юных хоккеистов погибли в Канаде в результате ДТП В Москве водитель избил инспектора ГИБДД при проверке документов Мужчина погиб под колесами электрички на юго-востоке Подмосковья
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты60
Российско-американский автозавод встал49
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин11
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение