«Машину раздавил о столб». Молодая женщина погибла в страшном ДТП в Дзержинске

Фото с места происшествия из социальной сети«Машину раздавил о столб». Молодая женщина погибла в страшном ДТП в Дзержинске

Страшная авария случилась минувшей ночью в Дзержинске Нижегородской области. Автомобиль « Майбах » протаранил «Фольцваген Поло». В результате дорожной аварии погибла молодая женщина. По неофициальным данным, предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.

На данный момент известно, что на перекрестке Гайдара-Циолковского, мужчина 1985 г.р. (стаж 15 лет), управляя а/м «Майбах», двигаясь по проспекту Циолковского, выехал на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с а/м «Фольцваген Поло» под управлением женщины 1985 г.р., котороя поворачивала влево.

В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм.

Как пишут очевидцы в социальной сети, «Майбах» протащил несколько метров «Фольцваген Поло». Иномарка снесла столб и забор.