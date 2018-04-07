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«Машину раздавил о столб». Молодая женщина погибла в страшном ДТП в Дзержинске
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«Машину раздавил о столб». Молодая женщина погибла в страшном ДТП в Дзержинске 

Нижегородская правда 50 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото с места происшествия из социальной сети«Машину раздавил о столб». Молодая женщина погибла в страшном ДТП в Дзержинске
Страшная авария случилась минувшей ночью в Дзержинске Нижегородской области. Автомобиль «Майбах» протаранил «Фольцваген Поло». В результате дорожной аварии погибла молодая женщина. По неофициальным данным, предполагаемый виновник ДТП скрылся с места происшествия.
На данный момент известно, что на перекрестке Гайдара-Циолковского, мужчина 1985 г.р. (стаж 15 лет), управляя а/м «Майбах», двигаясь по проспекту Циолковского, выехал на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с а/м «Фольцваген Поло» под управлением женщины 1985 г.р., котороя поворачивала влево.
В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм.
Как пишут очевидцы в социальной сети, «Майбах» протащил несколько метров «Фольцваген Поло». Иномарка снесла столб и забор.
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