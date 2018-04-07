Беспечный водитель спровоцировал двойное ДТП с огромными фурами и скрылся невредимым: видео

Два огромных грузовика перевернулись, чтобы избежать столкновения с задумчивым водителем седана, после чего последний спокойно уехал с места происшествия.

Необычное ДТП по вине беспечного водителя произошло в городе Хучжоу на востоке Китая. Об этом сообщает издание Mirror. Видеозапись с моментом аварии доступна в YouTube.

Дело происходит на оживленной автостраде. Водитель белого седана по неизвестной причине решает остановиться прямо посреди движения, однако за ним на высокой скорости следует фура. Водитель фуры резко бьет по тормозам и мастерским маневром уводит свою машину от столкновения с седаном, однако сам переворачивается.

Данный эпизод не смущает водителя легкового автомобиля. Спокойно понаблюдав за перевернувшейся по его вине фурой, он решает перестроиться в другой ряд. По несчастливой случайности именно в этот момент на полосу вылетает другой грузовик.

Водитель этого грузовика также резко бьет по газам и пытается сделать поворот, отчего его сильно заносит, а кабина буквально «врезается» в прицеп. Нанеся серьезный ущерб своему грузовику, водитель все-таки останавливается перед белым седаном в считанных сантиметра.

Однако водителя легкового автомобиля невозможно чем-либо удивить. Понаблюдав несколько секунд за второй фурой, он заканчивается перестраивается и спокойно покидает место происшествия. К счастью, по данным полиции никто из участников ДТП серьезно не пострадал.