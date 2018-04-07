На трассе под Курганом в аварии погиб человек 

Кудыкина гора на трассе Курган-Варгаши в Зауралье имеет дурную славу. Не проходит и года, как там случаются чудовищные аварии. Местные водители пытаются объезжать это место стороной. Сегодня, 7 апреля, около 7:30 на трассе Курган-Варгаши в районе Кудыкиной горы столкнулись Лада и ВАЗ с прицепом. От удара легковой автомобиль сильно покорежило, замята практически вся передняя часть. Грузовик оказался в кювете.
По предварительной информации Лада, выйдя на обгон, зацепила колесом грузовик. В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Как стало известно, водитель Лады, 28-летний молодой человек скончался в больнице.