«Мы написали честные цифры»: дептранс объяснил сокращение автобусов в реестре маршрутов Самары

В Самаре на городские маршруты выйдут более 200 автобусов. При «Пассажиравтотрансе» эта цифра составляла всего 160. Об этом 63.ru сообщил руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин, комментируя сокращение количества автобусов в реестре муниципальных маршрутов.

— Мы скорректировали документ в связи со сдачей в аренду «Пассажиравтотранса». У нового перевозчика — «Самараавтогаз» — автопарк состоит из МАЗов. Плюс ожидается поставка новых машин этой же марки. Данные автобусы — среднего класса. Чтобы выпустить их на линию, мы добавили соответствующие поправки в документ. Плюс написали честные цифры по количеству автобусов, которые будут выходить на линию, — рассказал Юрий Тапилин.

По его словам, в реестре по каждому маршруту было обозначено максимальное число подвижного состава по каждому маршруту.

— Под «Пассажиравтотранс» утвердили цифры. Суммарно это было около 300 единиц. Но по факту все они не выходили на линию. В последние месяцы в рейсы отправляли около 160 машин ежедневно. Например, есть автобусный маршрут №11. В реестре написано, что в рейс должны выходить 4 машины. По факту там всегда ходил только один автобус. Мы эту цифру и написали в реестре. А всего в нем сейчас обозначены около 200 автобусов. То есть на линию будут выходить на 40 автобусов больше, чем было, раньше, — пояснил глава дептранса.

В частности, количество подвижного состава увеличили на маршрутах №1 и №50.

— Мы не сняли ни одного реального автобуса ни с одного маршрута. А наоборот, учли жалобы горожан. Вот маршрут №1. В реестре стояла цифра 20 единиц. Реально «бегало» 9 автобусов. Сейчас мы утвердили цифру 12. То есть столько автобусов должно выйти на линию. Еще один показательный маршрут — №50. Жители Красной Глинки всегда жаловались на плохое транспортное сообщение. Работало 6 автобусов. Теперь мы ставим цифру 20. То есть еще 14 автобусов будут ходить по этому направлению, — сообщил Юрий Тапилин.