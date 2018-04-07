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Поставку новых автобусов для городских маршрутов Самары завершат в начале мая
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Поставку новых автобусов для городских маршрутов Самары завершат в начале мая 

63.ru 34 минуты назад
Фото: 63.ru
В Самару доставили 40 новых автобусов МАЗ. Производитель должен поставить еще 60 машин. Об этом 63.ru сообщил руководитель Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.
— Сейчас мы оформляем в ГИБДД автобусы, которые уже пришли. Ожидаем, что поставка остальных будет завершена в первой половине мая, — сообщил Юрий Тапилин.
Автобусы МАЗ производят в Республике Беларусь. Каждый из них рассчитан на 27 посадочных мест. Общая вместимость — 72 человека. В автобусах установлены пандусы для маломобильных граждан, а также камеры видеонаблюдения.
Посмотрите наш фоторепортаж о том, как презентовали новый общественный транспорт.
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