Поставку новых автобусов для городских маршрутов Самары завершат в начале мая

В Самару доставили 40 новых автобусов МАЗ. Производитель должен поставить еще 60 машин. Об этом 63.ru сообщил руководитель Департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

— Сейчас мы оформляем в ГИБДД автобусы, которые уже пришли. Ожидаем, что поставка остальных будет завершена в первой половине мая, — сообщил Юрий Тапилин.

Автобусы МАЗ производят в Республике Беларусь. Каждый из них рассчитан на 27 посадочных мест. Общая вместимость — 72 человека. В автобусах установлены пандусы для маломобильных граждан, а также камеры видеонаблюдения.

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