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В Волгограде 16-летняя девушка попала под колеса «Мазды»
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В Волгограде 16-летняя девушка попала под колеса «Мазды» 

ria34.ru 25 минут назад
В Кировском районе Волгограда под колеса иномарки попала 16-летняя девушка.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 6 апреля около четырех часов дня на улице Рославльской.
— 46-летний водитель на автомобиле «Мазда 6», двигаясь со стороны Советского района в сторону Красноармейского, напротив дома №27 совершил наезд на девушку, — пояснили в региональной полиции. — Установлено, что пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия юная волгоградка получила различные травмы, пострадавшую доставили в больницу.
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