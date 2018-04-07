В Волгограде 16-летняя девушка попала под колеса «Мазды»

В Кировском районе Волгограда под колеса иномарки попала 16-летняя девушка.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 6 апреля около четырех часов дня на улице Рославльской.

— 46-летний водитель на автомобиле « Мазда 6», двигаясь со стороны Советского района в сторону Красноармейского, напротив дома №27 совершил наезд на девушку, — пояснили в региональной полиции. — Установлено, что пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия юная волгоградка получила различные травмы, пострадавшую доставили в больницу.