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В Волгограде в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка иномарки
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В Волгограде в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка иномарки 

АиФ Волгоград 46 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Пятилетняя девочка, сидевшая у матери на руках в авто, пострадала в ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 8 апреля в 19:15. 22-летний водитель Mercedes-Benz 190, выезжая с территории, прилегающей к дому №4 по улице Штеменко, не уступил дорогу и врезался в Nissan Almera, который двигался со стороны Первой продольной в направлении улицы Таращанцев. В результате столкновения иномарок 5-летняя девочка-пассажирка Nissan Almera, находившаяся на руках у матери, получила травму головы и была доставлена в больницу Добавим, что ребенок должен был ехать в детском удерживающем устройстве.
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