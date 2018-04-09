В Волгограде в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка иномарки 

Пятилетняя девочка, сидевшая у матери на руках в авто, пострадала в ДТП в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 8 апреля в 19:15. 22-летний водитель Mercedes-Benz 190, выезжая с территории, прилегающей к дому №4 по улице Штеменко, не уступил дорогу и врезался в Nissan Almera, который двигался со стороны Первой продольной в направлении улицы Таращанцев. В результате столкновения иномарок 5-летняя девочка-пассажирка Nissan Almera, находившаяся на руках у матери, получила травму головы и была доставлена в больницу Добавим, что ребенок должен был ехать в детском удерживающем устройстве.