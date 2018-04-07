Ещё
На дороге в центре Сызрани образовалась полутораметровая дыра
Далее:
Читайте также:
Ещё

На дороге в центре Сызрани образовалась полутораметровая дыра 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
На улице Чапаева ночью провалился колодец, пишет КТВ-Луч. В асфальтовом покрытии появилась глубокая дыра. Под землей оказался металлический люк колодца, расположенного на проезжей части. Глубина образовавшейся дыры, по свидетельствам очевидцев, превышает метр. Сейчас место происшествия обозначено ленточным ограждением и специальным знаком. Колодец провалился по ходу движения от ул. Фрунзе к ул. Интернациональной по Чапаева. Движение по этому участку дороги затруднено из-за необходимости огибать образовавшееся препятствие, выезжая на полосу встречного движения.
Фото: pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Из-за коммунальной аварии на Ново-Садовой жители Самары не могут добраться до работы В аварии под Сызранью автомобиль разорвало на части 12-летнюю школьницу госпитализировали после ДТП в Самаре
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты60
Российско-американский автозавод встал49
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин11
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение