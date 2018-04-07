На дороге в центре Сызрани образовалась полутораметровая дыра

На улице Чапаева ночью провалился колодец, пишет КТВ-Луч. В асфальтовом покрытии появилась глубокая дыра. Под землей оказался металлический люк колодца, расположенного на проезжей части. Глубина образовавшейся дыры, по свидетельствам очевидцев, превышает метр. Сейчас место происшествия обозначено ленточным ограждением и специальным знаком. Колодец провалился по ходу движения от ул. Фрунзе к ул. Интернациональной по Чапаева. Движение по этому участку дороги затруднено из-за необходимости огибать образовавшееся препятствие, выезжая на полосу встречного движения.

Фото: pixabay.com