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На Щербакова под колёса иномарки угодил пешеход: тюменец переходил дорогу на красный
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На Щербакова под колёса иномарки угодил пешеход: тюменец переходил дорогу на красный 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 7 апреля, в Тюмени на улице Щербакова водитель автомобиля Honda сбил пешехода. Предварительно, 35-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.
— В результате происшествия у пешехода травма головы и рвано-ушибленная рана лица, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Обстоятельства наезда на пешехода в Зареке сейчас выясняются.
Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефону: 8-982-921-29-62 (SMS, WhatsApp, Viber).
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