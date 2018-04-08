На Щербакова под колёса иномарки угодил пешеход: тюменец переходил дорогу на красный

Накануне вечером, 7 апреля, в Тюмени на улице Щербакова водитель автомобиля Honda сбил пешехода. Предварительно, 35-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

— В результате происшествия у пешехода травма головы и рвано-ушибленная рана лица, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Обстоятельства наезда на пешехода в Зареке сейчас выясняются.

Если вы стали свидетелем ДТП или хамского поведения на дороге, сделали фото или видео, сообщите нам на почту Написать письмо или по телефону: 8-982-921-29-62 (SMS, WhatsApp, Viber).