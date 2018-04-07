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Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя иномарки, сбившего школьницу на улице Щербакова
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Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя иномарки, сбившего школьницу на улице Щербакова 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени ищут водителя иномарки темного цвета, который накануне, 6 апреля, сбил на пешеходном переходе школьницу. ДТП случилось в 20:45 у дома №84 по улице Щербакова.
— Водитель, сбивший 15-летнюю тюменку, остановился, поинтересовался пострадала она или нет и уехал. Позже родители отвезли дочку в больницу. У школьницы диагностировали травму головы, — рассказала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
Очевидцев вчерашнего наезда на пешехода сотрудники ГИБДД просят позвонить по телефону: 79-46-52.
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