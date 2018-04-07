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Автомобиль впечатался в жилой дом после ДТП в Подмосковье. Видео
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Автомобиль впечатался в жилой дом после ДТП в Подмосковье. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днем 6 апреля на пересечении улиц Чехова и Красноармейской в Серпухове.
Водитель "Мерседеса" проигнорировал знак, предписывающий совершить остановку перед выездом на перекресток и получил удар в бок от «Мазды».
После столкновения протараненная легковушка врезалась в стену жилого дома и была припечатана к ней вторым участником инцидента.
Автор видео отмечает, что подобные аварии на этом перекрестке происходят постоянно, поэтому «окно многострадального дома после многочисленных прежних ударов заложено кирпичом».
По предварительной информации, участники ДТП серьезных травм не получили.
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