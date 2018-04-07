Ещё
Рыбак провалился под лед в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рыбак провалился под лед в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Утром 7 апреля очевидцы на станции Рублево сообщили о рыбаке, провалившемся под лед на реке Москва. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах.
В 8:59 спасатели Московской городской поисково-спасательной службы обнаружили мужчину 1939 года рождения. Рыбак порезал руку об лед, его жизни ничего не угрожает. Оказав первую помощь, потерпевшего доставили на станцию.
Происшествие произошло в двух километрах от поисково-спасательной станции Рублево, в 150 метрах от берега.
Ранее неизвестная девушка рискнула жизнью ради спасения собаки, которая провалилась под лед во Всеволожске Ленинградской области.
360tv.ru: последние новости
В Канаде с автобусом юниорской хоккейной команды столкнулся грузовик Сбитый рабочий в Подмосковье перелетел через авто. Видео Двое детей и пятеро взрослых пострадали в ДТП в Курской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты61
Российско-американский автозавод встал49
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин11
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение