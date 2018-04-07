Рыбак провалился под лед в Подмосковье

Утром 7 апреля очевидцы на станции Рублево сообщили о рыбаке, провалившемся под лед на реке Москва. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в экстренных службах.

В 8:59 спасатели Московской городской поисково-спасательной службы обнаружили мужчину 1939 года рождения. Рыбак порезал руку об лед, его жизни ничего не угрожает. Оказав первую помощь, потерпевшего доставили на станцию.

Происшествие произошло в двух километрах от поисково-спасательной станции Рублево, в 150 метрах от берега.

Ранее неизвестная девушка рискнула жизнью ради спасения собаки, которая провалилась под лед во Всеволожске Ленинградской области.