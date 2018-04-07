В Перми на 34% вырос детский дорожный травматизм

ГИБДД подвели итоги детского дорожно-транспортного травматизма за первый квартал 2018 года. Результат неутешительный: в Перми общее количество ДТП с несовершеннолетними по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 34.4%.

Вот печальная статистика: за три месяца произошло 43 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков, в результате которых 1 ребенок погиб, 44 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

В 40 случаях аварии произошли из-за нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. По их вине различные травмы в ДТП получили 25 детей-пассажиров (травма одного ребенка — пассажира автобуса в микрорайоне Садовый — оказалась смертельной) и 16 юных пешеходов.

Самым аварийными стали Свердловский и Кировский районы (13 и 9 ДТП). В Мотовилихинском районе — 8 ДТП, в Индустриальном — 6, в Ленинском-3, в Дзержинском и Орджоникидзевском по 2.

С начала апреля в Перми произошло ещё 3 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили три ребёнка. Все они произошли в Мотовилихинском районе. Виновники трёх этих аварий — взрослые.