Ещё
В Перми на 34% вырос детский дорожный травматизм
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Перми на 34% вырос детский дорожный травматизм 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В ГИБДД подвели итоги детского дорожно-транспортного травматизма за первый квартал 2018 года. Результат неутешительный: в Перми общее количество ДТП с несовершеннолетними по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 34.4%.
Вот печальная статистика: за три месяца произошло 43 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков, в результате которых 1 ребенок погиб, 44 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.
В 40 случаях аварии произошли из-за нарушения правил дорожного движения со стороны водителей. По их вине различные травмы в ДТП получили 25 детей-пассажиров (травма одного ребенка — пассажира автобуса в микрорайоне Садовый — оказалась смертельной) и 16 юных пешеходов.
Самым аварийными стали Свердловский и Кировский районы (13 и 9 ДТП). В Мотовилихинском районе — 8 ДТП, в Индустриальном — 6, в Ленинском-3, в Дзержинском и Орджоникидзевском по 2.
С начала апреля в Перми произошло ещё 3 ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили три ребёнка. Все они произошли в Мотовилихинском районе. Виновники трёх этих аварий — взрослые.
АиФ Пермь: последние новости
Соцсети: на вокзале Пермь-II трактор попал под поезд В ДТП в Кунгуре пострадали женщина и два ребёнка В Прикамье пьяный водитель на насмерть сбил пешехода
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты61
Российско-американский автозавод встал49
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин11
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение