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Регистратор запечатлел момент внезапного ДТП на западе Москвы
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Регистратор запечатлел момент внезапного ДТП на западе Москвы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Легковой автомобиль попал в необычную аварию на западе столицы — по утверждению пользователя, разместившего запись в сети, инцидент произошел 5 апреля около пересечения Рублево-Успенского шоссе с МКАД.
Автор видео, находившийся за рулем своей машины, в одиночестве ехал в сторону выезда из Москвы.
Внезапно в него врезался оторвавшийся кузов встречного грузовика, водитель которого не соотнес размеры своего транспортного средства с высотой ограничительного барьера, установленного для того, чтобы по этому маршруту не передвигались крупногабаритные автомобили.
В результате ДТП машины получили серьезные повреждения, о пострадавших в аварии не сообщается.
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