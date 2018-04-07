Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве

Регистратор запечатлел момент внезапного ДТП на западе Москвы

Легковой автомобиль попал в необычную аварию на западе столицы — по утверждению пользователя, разместившего запись в сети, инцидент произошел 5 апреля около пересечения Рублево-Успенского шоссе с МКАД.

Автор видео, находившийся за рулем своей машины, в одиночестве ехал в сторону выезда из Москвы.

Внезапно в него врезался оторвавшийся кузов встречного грузовика, водитель которого не соотнес размеры своего транспортного средства с высотой ограничительного барьера, установленного для того, чтобы по этому маршруту не передвигались крупногабаритные автомобили.

В результате ДТП машины получили серьезные повреждения, о пострадавших в аварии не сообщается.