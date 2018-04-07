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В Красноярске пешеход бросился под колёса «КамАЗа»
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В Красноярске пешеход бросился под колёса «КамАЗа» 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске в микрорайоне Солнечном «КамАЗ» насмерть сбил пешехода. Информацию подтвердили в ГИБДД.
Трагичное ДТП произошло на улице 60 лет СССР в районе дома №52/1. Момент происшествия сняли на видео очевидцы. На нём видно, как неадекватный мужчина бегает по проезжей части, и сам бросается под колёса автомобиля.
Также свидетели сняли предполагаемого приятеля погибшего, который рассказал, что они с другом «что-то покурили».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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