16 китайских туристов пострадали при ДТП в Малайзии

Куала-Лумпур, 7 апреля / Синьхуа / — В пятницу около 19:00 в малазийском штате Селангор столкнулись автобус с 16 китайскими туристами и автомобиль, 16 человек получили травмы разной степени тяжести, у троих из них диагностированы переломы. Об этом в субботу сообщило посольство КНР в Малайзии.

Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в больницу. К настоящему моменту несколько человек уже выписаны, но некоторые еще получают медицинское лечение.

Ведется расследование причин инцидента. Местные СМИ сообщили, что автобус потерял управление, врезался сзади в машину, а затем в гору. —0—