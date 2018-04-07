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16 китайских туристов пострадали при ДТП в Малайзии
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16 китайских туристов пострадали при ДТП в Малайзии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Куала-Лумпур, 7 апреля /Синьхуа/ — В пятницу около 19:00 в малазийском штате Селангор столкнулись автобус с 16 китайскими туристами и автомобиль, 16 человек получили травмы разной степени тяжести, у троих из них диагностированы переломы. Об этом в субботу сообщило посольство КНР в Малайзии.
Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в больницу. К настоящему моменту несколько человек уже выписаны, но некоторые еще получают медицинское лечение.
Ведется расследование причин инцидента. Местные СМИ сообщили, что автобус потерял управление, врезался сзади в машину, а затем в гору. —0—
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