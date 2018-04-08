«Селангор» разгромил «Куала-Лумпур» в первом матче 1/4 финала Кубка Малайзии

Состоялся первый матч четвертьфинала Кубка Малайзии между «Куала-Лумпур» и «Селангором». Гости одержали уверенную победу — 3:0. На 19-й минуте счёт открыл бразильский защитник «Селангора» Виллиан, а вскоре отличился испанский нападающий команды Руфино Сеговия. На 26-й минуте положение «Куала-Лумпур» стало критическим, после того как нападающий Гилерме получил красную карточку. В концовке поединка Сеговия забил свой второй гол, обеспечив гостям крупную победу.

Ответная игра между «Селангором» и «Куала-Лумпур» состоится 21 апреля.

Видеообзор первого матча можно посмотреть на «Чемпионате».