ГИБДД разыскивает водителя сбившего в Тюмени ребенка

Вчера, 6 апреля, в Тюмени на улице Щербакова, 84 водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка.

«Водитель, совершивший наезд, остановился уточнить не пострадала ли девочка, после чего уехал с места ДТП. Позже родители отвезли дочку в больницу. У школьницы диагностировали травму головы», — сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.

Очевидцев происшествия сотрудники Госавтоинспекции просят позвонить по телефону: 79-46-52 или 29-14-99.

За февраль 2018 года в Тюмени произошло 27 наездов на пешеходов, в результате которых 28 человек получили травмы различной степени тяжести.