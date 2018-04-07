Ещё
ГИБДД разыскивает водителя сбившего в Тюмени ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД разыскивает водителя сбившего в Тюмени ребенка 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 6 апреля, в Тюмени на улице Щербакова, 84 водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка.
«Водитель, совершивший наезд, остановился уточнить не пострадала ли девочка, после чего уехал с места ДТП. Позже родители отвезли дочку в больницу. У школьницы диагностировали травму головы», — сообщили в управлении ГИБДД по Тюменской области.
Очевидцев происшествия сотрудники Госавтоинспекции просят позвонить по телефону: 79-46-52 или 29-14-99.
За февраль 2018 года в Тюмени произошло 27 наездов на пешеходов, в результате которых 28 человек получили травмы различной степени тяжести.
Уральский меридиан: последние новости
В ДТП под Тобольском водитель «Лады» скончался на месте В Тюмени автомобиль «нырнул» под асфальт В серьезном ДТП в Нижнем Тагиле пострадали женщина и ребенок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты60
Российско-американский автозавод встал49
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин11
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение