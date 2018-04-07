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На Западном столкнулись четыре фуры
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На Западном столкнулись четыре фуры 

161.ru 52 минуты назад
Фото: 161.ru
Сегодня утром, шестого апреля, на Еременко, 85 случилось массовое ДТП с участием грузовиков. Вероятно, машины ехали колонной, и водитель впереди идущей фуры резко затормозил. Другие водители не успели вовремя среагировать, и машины столкнулись «паровозиком».
— Авария произошла около восьми часов утра. На месте были сотрудники ДПС. В аварии никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
Накануне также на Западном произошла авария с участием реанимобиля и грузовика. После столкновения с КАМАЗом скорая перевернулась.
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