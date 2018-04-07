На Западном столкнулись четыре фуры

Сегодня утром, шестого апреля, на Еременко, 85 случилось массовое ДТП с участием грузовиков. Вероятно, машины ехали колонной, и водитель впереди идущей фуры резко затормозил. Другие водители не успели вовремя среагировать, и машины столкнулись «паровозиком».

— Авария произошла около восьми часов утра. На месте были сотрудники ДПС . В аварии никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Накануне также на Западном произошла авария с участием реанимобиля и грузовика. После столкновения с КАМАЗом скорая перевернулась.