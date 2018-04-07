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Автоледи устроила массовую аварию на трассе «Скандинавия»
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Автоледи устроила массовую аварию на трассе «Скандинавия» 

Мир24 38 минут назад
Иномарка спровоцировала массовую аварию на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, сообщает портал 47news. В результате ДТП один человек погиб, еще несколько пострадали.
Чудеса на виражах
Самые нелепые ДТП  Авария произошла в субботу утром на 136-м километре трассы «Скандинавия» в поселке Светлое Выборгского района. По данным регионального управления ГИБДД, 37-летняя женщина за рулем автомобиля Peugeot выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик Volvo. Его тоже вынесло на «встречку», где он протаранил микроавтобус Ford Transit.
В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса. Предполагаемая виновница происшествия и ее пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель и трое пассажиров Ford тоже доставлены в больницу.
По данному факту проводится проверка.
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