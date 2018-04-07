Ещё
ФХР выразила соболезнования по поводу трагедии с хоккеистами в Канаде
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФХР выразила соболезнования по поводу трагедии с хоккеистами в Канаде 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Газета.Ru
Федерация хоккея России (ФХР) принесла соболезнования семьям погибших в аварии с автобусом, унесшей жизни 14 молодых хоккеистов команды «Гумбольдт Бронкос». Об этом сообщает «Советский спорт».
"ФХР приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Хоккейной ассоциации Канады.
Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии", — сообщается на официальном сайте организации.
Помимо 14 погибших, еще 14 человек находятся в госпитале, трое из которых в тяжелом состоянии. Свои соболезнования выразили Федерация хоккея Канады и премьер-министр Джастин Трюдо.
Ранее сообщалось о 14 погибших в аварии, в которой столкнулись автобус с хоккейной командой и грузовик.
Газета.Ru: последние новости
Хоккеисты молодёжной команды погибли в результате ДТП в Канаде В Москве при опрокидывании автомобиля погиб один человек В Москве арестовали протащившего сотрудника ГИБДД на двери автомобиля мужчину
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты62
Российско-американский автозавод встал49
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин11
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение