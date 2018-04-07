ФХР выразила соболезнования по поводу трагедии с хоккеистами в Канаде

Федерация хоккея России (ФХР) принесла соболезнования семьям погибших в аварии с автобусом, унесшей жизни 14 молодых хоккеистов команды «Гумбольдт Бронкос». Об этом сообщает «Советский спорт».

"ФХР приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Хоккейной ассоциации Канады.

Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии", — сообщается на официальном сайте организации.

Помимо 14 погибших, еще 14 человек находятся в госпитале, трое из которых в тяжелом состоянии. Свои соболезнования выразили Федерация хоккея Канады и премьер-министр Джастин Трюдо.

Ранее сообщалось о 14 погибших в аварии, в которой столкнулись автобус с хоккейной командой и грузовик.