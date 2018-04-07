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Потерял ориентиры: ночью в Оке утонул мужчина
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Потерял ориентиры: ночью в Оке утонул мужчина 

РИА 57 34 минуты назад
Фото: РИА 57
Трагедия произошла в Орле сегодня ночью, 7 апреля, сообщает пресс-служба МЧС по Орловской области.
Звонок с просьбой о помощи поступил на телефон системы 112. Двое мужчин находились в воде в районе улицы Левый берег реки Ока. Они не могли самостоятельно выбраться на берег. На место происшествия оперативно выехали ПСЧ-1. Спасатели выяснили, что мужчины в темноте потеряли ориентир о оказались в воде.
Когда пострадавших вытащили из реки, один из них уже не подавал признаков жизни. Второго медики скорой помощи доставили с переохлаждением в больницу имени Семашко. Обстоятельства происшествия уточняются.
Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности около водоемов. Будьте осторожны! Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.
Сообщение Потерял ориентиры: ночью в Оке утонул мужчина появились сначала на РИА 57.
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