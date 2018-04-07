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В Свердловской области шесть человек погибли после столкновения двух машин
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В Свердловской области шесть человек погибли после столкновения двух машин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Шесть человек стали жертвами ДТП в Свердловской области, сообщил в субботу РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
По его словам, трагедия произошла в районе девятого километра трассы Камышлов — Ирбит. Сообщение в полицию поступило в 13.40 по местному времени. На место выехали несколько нарядов ГИБДД. Сейчас там работает усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД.
"По предварительным данным, лоб в лоб столкнулись на сухой ровной дороге два автомобиля — Hyundai Accent и ВАЗ-21015. В результате погибли шесть человек — трое в одном автомобиле и трое в другом", — сказал Горелых, уточнив, что иномарка следовала со стороны Ирбита, а ВАЗ — со стороны Камышлова.
Как уточнил Горелых, в отечественной легковушке находилась семья — отец, мать и их сын 2000 года рождения, а в иномарке — женщина и двое мужчин 1991 и 1996 года рождения. Один из мужчин оказался сотрудником конвойной службы местного ОВД. Формы на нем не было по причине выходного. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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