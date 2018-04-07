Разбился автобус с юниорской хоккейной командой. Погибли 14 человек

В ночь на 7 апреля по московскому времени в канадской провинции Саскачеван произошла страшная трагедия — автобус, в котором юниорская хоккейная команда «Хамболдт Бронкос» (Humboldt Broncos) ехала на игру полуфинала Саскачеванской лиги, столкнулся с грузовиком.

Авария произошла на шоссе 35, примерно в 30 километрах к северу от Тисдейла.

14 человек из находившихся в автобусе 28 — погибли во время столкновения. Другие 14, трое из которых находятся в критическом состоянии, были отправлены в больницу.

Полиция проводит расследование обстоятельств аварии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким и родственникам погибших и пострадавших юных хоккеистов.

"Не могу представить, через что проходят сейчас родители. Мои мысли со всеми, кого затронула эта ужасная трагедия", — написал премьер в своем Twitter.

Федерация хоккея Канады также выступила с соболезнованиями. Со словами сочувствия к родным и близким погибших и пожеланиями выздоровления пострадавшим обратилась и Федерация хоккея России.