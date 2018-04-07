За перевозку пассажиров и грузов без тахографа будут наказывать штрафом

Правительство предложило штрафовать за перевозку пассажиров и грузов с помощью транспортных средств, на которых не установлен или неисправен тахограф. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму , сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке отмечается, что закон требует от автоперевозчиков следить за соблюдением режима труда и отдыха водителей коммерческого транспорта, однако наказания за нарушение этого требования нет.

Предлагается дополнить Кодекс об административных нарушениях статьёй 11.23 «Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, несоблюдение установленного законодательством РФ режима труда и отдыха водителей».

Водители за управление коммерческим транспортом, осуществляющим пассажирские или грузовые перевозки, на котором не установлен или неисправен тахограф, заплатят штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

За выпуск на линию такого транспортного средства перевозчик заплатит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Кроме того, суд сможет приостановить деятельность компании за это нарушение на 90 суток. Должностные лица заплатят штраф в размере от 7 до 10 тысяч рублей.