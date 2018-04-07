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ДТП в Кишиневе: машины столкнулись на пешеходном переходе
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ДТП в Кишиневе: машины столкнулись на пешеходном переходе 

Sputnik Молдова 2 часа назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня. Автомобили марки Kia и Renault столкнулись прямо на пешеходном переходе.
Accident în Chişinău, sectorul Poşta Veche
Водитель Renault внезапно затормозил, ехавший сзади владелец Kia, не соблюдавший дистанцию, не сумел вовремя отреагировать на маневр.
В результате удара первый автомобиль отбросило примерно на 10 метров.
К счастью, никто не пострадал, — водители и пешеходы отделались испугом.
На место ДТП выехала полиция, которая установит виновного в аварии.
Accident în Chişinău, regiunea Poşta Veche
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