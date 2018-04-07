ДТП в Кишиневе: машины столкнулись на пешеходном переходе

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik . Дорожно-транспортное происшествие произошло около полудня. Автомобили марки Kia Renault столкнулись прямо на пешеходном переходе.

Accident în Chişinău, sectorul Poşta Veche

Водитель Renault внезапно затормозил, ехавший сзади владелец Kia, не соблюдавший дистанцию, не сумел вовремя отреагировать на маневр.

В результате удара первый автомобиль отбросило примерно на 10 метров.

К счастью, никто не пострадал, — водители и пешеходы отделались испугом.

На место ДТП выехала полиция, которая установит виновного в аварии.

Accident în Chişinău, regiunea Poşta Veche