Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2016-2018 годах

6 апреля вечером автобус молодежной хоккейной команды попал в ДТП в Канаде. Авария произошла на одной из трасс провинции Саскачеван. Автобус, в котором игроки Humboldt Broncos ехали на игру с Nipawin Hawks, столкнулся с грузовиком в 30 километрах от города Тисдейл. По данным жандармерии, всего в автобусе было 28 человек. Четырнадцать из них погибли, остальные получили травмы. Три человека находятся в критическом состоянии.

25 марта междугородний автобус перевернулся на западе Эквадора. Авария произошла в провинции Манаби. По разным данным в результате инцидента ранения получили от 18 до 25 человек. 12 человек погибли.

21 марта вечером двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком в провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. 19 человек погибли, около 35 получили ранения.

12 февраля в южном предместье пакистанского города Хайдарабад провинции Синд произошло ДТП. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. По меньшей мере 11 человек, включая девять женщин и одного ребенка, погибли.

10 февраля на автотрассе в индонезийской провинции Западная Ява произошла авария с автобусом. По меньшей мере 27 человек погибли, еще 16 пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы, некоторые находились в критическом состоянии.

10 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии восемь человек погибли, еще восемь пострадали.

Вечером 9 февраля в Гонконге произошло крупное ДТП с участием двухэтажного автобуса. Автобус опрокинулся на бок. В результате происшествия погибли 19 человек, число пострадавших достигло 60 человек.

8 февраля днем в уезде Чанлин северо-восточной китайской провинции Гирин (Цзилинь) произошла авария с участием автобуса и грузовика. Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии четыре человека погибли на месте, еще два скончались после прибытия в больницу. 14 человек получили травмы разной степени тяжести.

2 февраля в Аргентине автобус, следовавший из Чили в Парагвай, столкнулся с другим автобусом на дороге. Всего в салоне автобуса находились 37 человек, 29 из которых были подростки от 13 до 15 лет. Трое подростков погибли. Еще 33 человека пострадали, десять из которых получили серьезные травмы.

29 января в штате Западная Бенгалия на северо-востоке Индии рейсовый автобус упал в реку. Автобус, в котором находились 56 человек, следовал по маршруту Каримпур-Малду, однако при пересечении моста пробил ограждение и рухнул в реку. Не менее 45 человек, в том числе несколько детей, погибли.

20 января автобус со школьниками попал в крупную аварию в турецкой провинции Эскишехир. Он врезался в деревья, растущие около трассы. В результате инцидента 11 человек погибли, 44 получили ранения.

18 января утром на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

2 января в Перу в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo) произошло столкновение автобуса с грузовой фурой. В результате автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров, погибли 48 человек.

25 декабря на Филиппинах пассажирский автобус столкнулся с джипни (филиппинский вид общественного транспорта). Из 29 пассажиров джипни 20 погибли, еще 24 человека получили ранения.

28 октября в центре Непала автобус, следовавший из юго-восточного города Раджбирадж в непальскую столицу Катманду, упал в реку. 19 человек погибли, еще 16 были госпитализированы.

В ночь на 6 октября автобус с казахстанскими номерами и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. Автобус, в котором ехали граждане Узбекистана, объезжал пробку, выехал на переезд на красный свет и заглох. Жертвами ДТП стали 17 человек, в том числе двое детей.

25 августа в Краснодарском крае автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз», опрокинулся в море. В результате ЧП погибли 18 человек, были спасены 33. Впоследствии один человек скончался в больнице.

20 июля в горном штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус, ехавший из округа Киннаур в округ Солан, у города Рампур вылетел с дороги и сорвался в ущелье. Погибли 20 человек.

6 июля на скоростной трассе в китайской провинции Гуандун в уезде Лунмэнь близ города Хуэйчжоу перевернулся автобус. В результате ДТП погибли 19 человек, 10 человек были госпитализированы.

3 июля утром на шоссе А9 на юге Германии туристический автобус, который вез группу из Саксонии, столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе находились 46 пассажиров и двое водителей. Погибли 18 человек, 30 пострадали.

22 июня в штате Эспириту-Санту в Бразилии грузовик с камнями врезался в автобус, затем задел еще две машины скорой помощи. На месте аварии вспыхнул пожар. 21 человек погиб, 22 получили ранения.

23 мая в индийском штате Уттаракханд в округе Уттаркаши автобус с паломниками упал в реку, 22 человека погибли.

13 мая в Турции в районе Мармариса на трассе Мугла-Анталья на юго-западе страны водитель микроавтобуса с туристами потерял управление на опасном повороте горной дороги, из-за чего машина перевернулась. Погибли 23 человека.

28 апреля на востоке Мьянмы автобус упал в ущелье, 19 человек погибли, более 20 получили ранения.

В ночь 25 апреля в Кении на одном из участков дороги, соединяющей два крупнейших города страны — Найроби и Момбасу, в результате столкновения автобуса и грузовика погибли 27 человек.

21 апреля в 70 километрах от столицы ЮАР Претории перевозящий школьников автобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли 20 детей.

19 апреля на севере Индии в округе Шимла (штат Химачал-Прадеш) в районе реки Тонс автобус вылетел в реку. Погибли 44 человека.

18 апреля на Филиппинах автобус с 77 пассажирами съехал в овраг в провинции Нуэва-Эсиха. Погиб 31 человек, 46 человек получили ранения.

9 марта в Непале в районе Джаяркот автобус, следовавший из населенного пункта Кхаланга в деревню Кхара, сорвался с дороги и пролетел около 200 метров вниз по склону. Погибли 24 человека, еще 41 получили ранения.

1 марта стало известно, что в Боливии в муниципии Чума микроавтобус упал с высоты 500 метров в овраг, все находившиеся в салоне 17 человек погибли.

18 февраля на западе Аргентины в провинции Мендоса на трассе, ведущей в сторону Чили, в результате ДТП с автобусом погибли 19 человек, 21 получили ранения.

13 февраля на острове Тайвань при опрокидывании экскурсионного автобуса погибли 32 человека. В салоне в момент аварии находились 45 человек, включая водителя и гида, 13 пострадавших были госпитализированы.

20 января в Италии на автостраде А4 близ Вероны, туристический автобус, следовавший из Франции в Венгрию, на скорости врезался в опору эстакады, после чего возник сильный пожар. В автобусе находились 55 человек — школьники в возрасте от 14 до 18 лет, их родители и учителя. Погибли 16 человек, 26 были госпитализированы.

19 января в Индии в штате Уттар-Прадеш при столкновении школьного автобуса с грузовиком погибли 18 школьников и 40 получили ранения. Автобус вез детей в школу, когда столкнулся с груженным картофелем грузовиком.

13 января в Эквадоре в провинции Гуаяс произошло столкновение двух автобусов, один из которых перевозил школьников. 19 человек погибли, еще 17 получили ранения.

8 январе на севере Гаити грузовик врезался в пассажирский автобус на дороге в горном районе страны. 20 человек погибли, десятки получили ранения.

11 декабря в десяти километрах к северу от города Найваша, расположенного в районе Рифтовой долины.в Кении произошло крупное ДТП.

Автоцистерна, перевозившая легковоспламеняющиеся вещества, столкнулась с мини-автобусом, после чего она загорелась. В результате аварии сгорели 12 транспортных средств, погибли 40 человек.

27 сентября в округе Дхадинг, расположенном к северо-западу от Катманду в Непале произошло крупное ДТП, в результате которого автобус съехал с горной дороги и пролетел около 300 метров вниз по склону. Погибли 18 человек.

7 сентября на трассе в пустыне в провинции Вади-эль-Гедид в Египте столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате аварии погибли 18 человек.

4 сентября в провинции Забуль на юге Афганистана автоцистерна с топливом столкнулась с автобусом. Погибли 36 человек, 28 получили ранения.

31 августа в провинции Кассерин на западе Туниса тяжелый грузовик с цементом столкнулся с пассажирским автобусом. После этого грузовая машина задела опору ЛЭП, которая упала еще на несколько автомобилей. Погибли 30 человек.

15 августа на дороге рядом с городом Матаи на трассе Эль-Мансура — Каир в Египте перевернулся микроавтобус. Причиной аварии стала лопнувшая шина на переднем колесе. Погибли 22 человека, пострадали 15 человек.

19 июля на Тайване туристический автобус, двигавшийся в направлении аэропорта Тайюань, врезался в ограждение на шоссе и загорелся. Водитель автобуса, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, специально облил себя и пассажиров бензином, решив покончить с собой. Находившиеся в автобусе 24 жителя из континентального Китая, а также местный гид и сам водитель погибли.

9 июля в провинции Васит на западе Ирака автобус марки KIA , направлявшийся в Эль-Кут, сошел с трассы из-за технической неисправности и столкнулся с машиной такси, направлявшейся из Эль-Кута в провинцию Багдад. Погибли 17 человек, в том числе четыре женщины и три ребенка.

2 июля недалеко от города Тяньцзинь на севере Китая. Автобус врезался в дорожные ограждения и упал в овраг со скоростного шоссе Тяньцзинь — Цзисянь. В результате аварии погибли 26 человек.

В ночь на 25 апреля более 20 человек погибли в результате ДТП на востоке Бурунди, среди погибших — школьники и их классные руководители. Десятки человек были ранены. По данным СМИ, около 130 учащихся средней школы провинции Рутана направлялись домой после посещения центрального региона страны, когда их автобус перевернулся.

9 апреля в провинции Бужумбура-Рурал на западе Бурунди.в ДТП с перевернувшимся автобусом 18 человек погибли и 55 получили ранения Авария произошла в 18 км к востоку от столицы Бурунди Бужумбура. По словам выживших, автобус ехал на высокой скорости перед тем, как несколько раз перевернулся.

9 апреля в городе Кабве в центральной Замбии 25 человек погибли в ДТП с участием автобуса. По данным полиции, водитель автобуса, пытаясь объехать припаркованный грузовик, выехал на другую полосу и столкнулся со встречным миниавтобусом. Все находившиеся в автобусе люди, включая водителя, скончались на месте. Среди погибших — 21 взрослый и четверо подростков.

19 марта девятнадцать паломников из Египта погибли, еще 25 человек получили ранения в ДТП в Саудовской Аравии. Автокатастрофа произошла на трассе, связывающей два священных для мусульман города Мекку и Медину. Автобус с находившимися в нем египетскими гражданами, совершившими малый хадж (малое паломничество) в Мекку, перевернулся на высокой скорости.

18 февраля в Гане, в 420 километрах от столицы Аккры, произошло лобовое столкновение рейсового автобуса с грузовиком, груженным томатами. Погибли 53 человека.