Два большегруза учинили лобовое ДТП под Ашой

В пятницу, 6 апреля, на трассе М-5 в районе Аши в лобовую сошлись два большегруза. Пострадали оба водителя. Фото с места аварии появились в социальных сетях.

— Авария произошла в 15:36 на 1549 километре трассы М-5. В ликвидации последствий участвовали сотрудники МЧС , — рассказали в пресс-службе ведомства.

Один из водителей выехал на встречку

Столкновение большегрузов, один из которых перевозил новые «Газели», было лобовым.

Пострадали оба водителя покорёженных автомобилей

— Участниками аварии стали грузовики Scania и Volvo с прицепами. В больницу после ДТП были доставлены оба водителя, одному из них 31 год, второму — 50. Сейчас выясняется, кто из них нарушил правила и выехал на встречку, — добавили в пресс-службе МВД региона.

В ликвидации аварии участвовали сотрудники МЧС Один из большегрузов перевозил новенькие «Газели»