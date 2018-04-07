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Два большегруза учинили лобовое ДТП под Ашой
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Два большегруза учинили лобовое ДТП под Ашой 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В пятницу, 6 апреля, на трассе М-5 в районе Аши в лобовую сошлись два большегруза. Пострадали оба водителя. Фото с места аварии появились в социальных сетях.
— Авария произошла в 15:36 на 1549 километре трассы М-5. В ликвидации последствий участвовали сотрудники МЧС, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Один из водителей выехал на встречку
Столкновение большегрузов, один из которых перевозил новые «Газели», было лобовым.
Пострадали оба водителя покорёженных автомобилей
— Участниками аварии стали грузовики Scania и Volvo с прицепами. В больницу после ДТП были доставлены оба водителя, одному из них 31 год, второму — 50. Сейчас выясняется, кто из них нарушил правила и выехал на встречку, — добавили в пресс-службе МВД региона.
В ликвидации аварии участвовали сотрудники МЧС  Один из большегрузов перевозил новенькие «Газели»
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