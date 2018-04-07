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Два случая телефонного мошенничества зарегистрировано в Красноярском крае
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Два случая телефонного мошенничества зарегистрировано в Красноярском крае 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Железногорске 45-летняя женщина решила воспользоваться услугами экстрасенса. В интернете нашла объявление о подобных услугах, заполнила анкету, указала все свои контакты. Вскоре с ней по телефону связался «целитель». В дистанционном режиме мошенник в несколько сеансов «снял с женщины порчу» за что женщина отблагодарила его миллионом рублей.
А в Зеленогорске пожилой мужчина «купился» на звонок лже-зятя. Голос в телефоне сообщил, что в ДТП по его вине пострадал ребенок. Второй голос представился следователем и подтвердил возможность прикрыть дело за вознаграждение. Мужчина даже не попытавшись перепроверить информацию перевел мошенникам 40 тысяч рублей.
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