Два случая телефонного мошенничества зарегистрировано в Красноярском крае

В Железногорске 45-летняя женщина решила воспользоваться услугами экстрасенса. В интернете нашла объявление о подобных услугах, заполнила анкету, указала все свои контакты. Вскоре с ней по телефону связался «целитель». В дистанционном режиме мошенник в несколько сеансов «снял с женщины порчу» за что женщина отблагодарила его миллионом рублей.

А в Зеленогорске пожилой мужчина «купился» на звонок лже-зятя. Голос в телефоне сообщил, что в ДТП по его вине пострадал ребенок. Второй голос представился следователем и подтвердил возможность прикрыть дело за вознаграждение. Мужчина даже не попытавшись перепроверить информацию перевел мошенникам 40 тысяч рублей.