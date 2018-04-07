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Пьяный рецидив — судакчанину грозит два года тюрьмы
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Пьяный рецидив — судакчанину грозит два года тюрьмы 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В Судаке инспекторы ДПС задержали водителя, который повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
"В Судаке инспекторы ДПС в ходе обеспечения безопасности дорожного движения остановили автомобиль ВАЗ — 21063 под управлением 56-летнего местного жителя. Поведение мужчины указывало на то, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. На законные требования инспекторов ГИБДД пройти процедуру медицинского освидетельствования водитель ответил отказом", — рассказали в МВД.
Как выяснилось, судакчанин не впервые позволил себе сесть за руль в пьяном виде. Ранее он уже был привлеченным к административной ответственности за аналогичное правонарушение, тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок полтора года.
За сутки в Крыму поймали 18 пьяных водителей >>
Правоохранителями возбуждено уголовное дело. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
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