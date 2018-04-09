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33 места концентрации ДТП будут ликвидированы в Нижегородской области
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33 места концентрации ДТП будут ликвидированы в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 35 минут назад
Фото: В городе N
В Нижегородской области в 2018 году планируется ликвидировать 33 места концентрации ДТП из оставшихся 70. Работы будут выполнены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В текущем году при ремонте дорог акцент сделаютна безопасности движения. Об этом сообщил министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов. В частности, будет приведен в порядок ряд трасс в Княгининском, Вачском, Богородском, Кстовском, Балахнинском районах, а также в Чкаловске, Дзержинске и на Бору.
В Нижнем Новгороде преобразятся более 50 дорожных участков на улицах Бусыгина, Переходнякова, Плотникова, Ярошенко, Бринского, Ванеева, Культуры, Федосеенко, Березовской и других.
Бюджет программы по ремонту дорог в Нижегородской области в 2018 году составил 1 806,1 миллиона рублей.
Напомним, что проект «Безопасные и качественные дороги» был разработан по инициативе президента России в конце 2016 года. Согласно проекту к 2025 году 85% дорожной сети крупных агломераций приведут в нормативное состояние.
Ранее сообщалось, что ямочный ремонт начался на набережной Гребного канала.
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