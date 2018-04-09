33 места концентрации ДТП будут ликвидированы в Нижегородской области

В Нижегородской области в 2018 году планируется ликвидировать 33 места концентрации ДТП из оставшихся 70. Работы будут выполнены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В текущем году при ремонте дорог акцент сделаютна безопасности движения. Об этом сообщил министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов. В частности, будет приведен в порядок ряд трасс в Княгининском, Вачском, Богородском, Кстовском, Балахнинском районах, а также в Чкаловске, Дзержинске и на Бору.

В Нижнем Новгороде преобразятся более 50 дорожных участков на улицах Бусыгина, Переходнякова, Плотникова, Ярошенко, Бринского, Ванеева, Культуры, Федосеенко, Березовской и других.

Бюджет программы по ремонту дорог в Нижегородской области в 2018 году составил 1 806,1 миллиона рублей.

Напомним, что проект «Безопасные и качественные дороги» был разработан по инициативе президента России в конце 2016 года. Согласно проекту к 2025 году 85% дорожной сети крупных агломераций приведут в нормативное состояние.

Ранее сообщалось, что ямочный ремонт начался на набережной Гребного канала.