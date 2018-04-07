Пьяный водитель украл два дорожных знака в Ярославе

Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным пресс-службу ведомства, в полицию позвонили горожане с сообщением о том, как на проспекте Авиаторов неизвестный молодой человек пытается сорвать со столба дорожный знак.

Вскоре сотрудники ДПС остановили автомобиль с подозреваемым. Как уточнили в пресс-службе, водитель был пьян, а в багажнике его машины стражи порядка нашли две таблички с дорожными знаками.

«Молодой человек пояснил, что похитил их с целью личного использования», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Кроме того, за вождение в пьяном виде составлен протокол об административном правонарушении.

Злоумышленник помещен под арест на 12 суток.