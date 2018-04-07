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Пьяный водитель украл два дорожных знака в Ярославе
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Пьяный водитель украл два дорожных знака в Ярославе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Об этом сообщили в региональном УМВД.
По данным пресс-службу ведомства, в полицию позвонили горожане с сообщением о том, как на проспекте Авиаторов неизвестный молодой человек пытается сорвать со столба дорожный знак.
Вскоре сотрудники ДПС остановили автомобиль с подозреваемым. Как уточнили в пресс-службе, водитель был пьян, а в багажнике его машины стражи порядка нашли две таблички с дорожными знаками.
«Молодой человек пояснил, что похитил их с целью личного использования», — сказали в пресс-службе.
Там добавили, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Кроме того, за вождение в пьяном виде составлен протокол об административном правонарушении.
Злоумышленник помещен под арест на 12 суток.
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