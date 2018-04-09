Ещё
Пьяный водитель врезался с припаркованную фуру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пьяный водитель врезался с припаркованную фуру 

ТВ-МИГ 20 часов назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
Стали известны подробности страшной аварии на автодороге «Владимир — Радужный», которая произошла накануне рано утром.
22-летний водитель автомобиля «Ваз-21102», находясь в состоянии алкогольного опьянения, видимо, стал праздновать Пасху с самого утра, не справился с управлением и выехал на обочину, где врезался в припаркованный грузовик «Скания-R113».
После мощнейшего удара о фуру легковушка получила сильнейшие повреждения. Несмотря на это водитель и двое пассажиров (1993 и 1997 годов рождения) «Ваза» остались живы. Их с различными травмами — сотрясения мозга, переломы, ушибы — доставили в «Красный крест».
ТВ-МИГ: последние новости
Смерть на М7 Водитель поехал в колонию-поселение Ночью водители встанут на «М7»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Казахстан закрыл границу с Россией80
Названы самые надежные автомобили
Названы самые «неубиваемые» автомобили
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»130
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение