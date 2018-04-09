Пьяный водитель врезался с припаркованную фуру

Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области

Стали известны подробности страшной аварии на автодороге «Владимир — Радужный», которая произошла накануне рано утром.

22-летний водитель автомобиля «Ваз-21102», находясь в состоянии алкогольного опьянения, видимо, стал праздновать Пасху с самого утра, не справился с управлением и выехал на обочину, где врезался в припаркованный грузовик «Скания-R113».