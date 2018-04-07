ДТП на трассе под Екатеринбургом: погибли шесть человек

В результате дорожной аварии на трассе в Камышловском районе Свердловской области погибли шесть человек, сообщили в экстренных службах региона.

ДТП произошло на девятом километре автодороги Камышлов-Ирбит. На трассе столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ 21015 и Hyundai

В настоящее время на местре аварии работают оперативные службы, устанавливаются обстоятельства инцидента.

Рководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых уточнил, что авария произошла в 13:40 (11:40 мск) на сухой, чистой, ровной дороге. Все жертвы — взрослые люди из Камышлова. Их личности установлены. Один из погибших — 2000 года рождения.

Назначены автотехнические экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух и более лиц».

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