Жителю Пензенской области грозит многотысячный штраф за «пьяную» езду

В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего автомобилиста из поселка Сура. За повторную поездку «под градусом» молодому человеку может грозить серьезное наказание. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД , сельчанина, управлявшего автомобилем марки ВАЗ-2104, сотрудники ГИБДД остановили на 1-ом километре автодороги между селом Ильмино и поселком Сура. Выяснилось, что автомобилист сел за руль вазовской легковушки в нетрезвом виде.

«В результате освидетельствования установлено, что гражданин находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному взысканию, было возбуждено уголовное дело статье 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.