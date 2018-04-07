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Пятерка самых дорогостоящих автомобилей, произведенных в России
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Пятерка самых дорогостоящих автомобилей, произведенных в России 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
У современного обывателя сложилось стереотипное мнение о том, что дорогой автомобиль и высокая цена — это прерогатива исключительно автомобилей зарубежного производства. Спешим разрушить этот миф, ведь российским представителям автопрома есть что показать.
Начнем пожалуй с интересного прототипа от российского автобренда Marussia. Это внедорожная концепт-модель F2. По силовой части машина оснащена 3,6-литровым турбомотором на 340 л.с. и коробкой-автоматом. Привод — только полный. Стоимость такой машины от 3500000 рублей.
Хорошим примером в указанной теме может послужить и спорткар B1 от Marussia. Имея мощный мотор на 420 л.с. машина способна набрать разгон до отметки в 100 км/ч за 3,8 секунды. Стоит такая машина 5300000 рублей.
Легендарная «Чайка» ГАЗ-13, перевозившая весь цвет советского руководства имеет также высокую цену, которая отталкивается от 4500000 рублей.
Гражданская версия внедорожника «Тигр» от группы ГАЗ с мотором на 205 л.с. и полным приводом обойдется автолюбителю в 10000000 рублей.
Но самым дорогим в пятерке является самодельный оригинальный автомобиль «Amulet». Основной изюминкой данной автомодели является обшивка корпуса автомобиля. Дело в том, что она выполнена полностью из натуральной кожи. Стоит такое авто 15000000 российских рублей.
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