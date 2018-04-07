Два грузовика и легковушка столкнулись в Подмосковье 

Авария с участием двух грузовиков и легковой машины 7 апреля произошла в Дмитровском районе Московской области. Об этом телеканалу «360» сообщили в МВД по Московской области.
Факт ДТП подтвержаем. По предварительным данным, пострадавших нет — МВД по Московской области.
Авария произошла в 8:30 в районе деревни Базарово.
Фото с места происшествия выложила группа «ВКонтакте» «ДТП и ЧП».
В субботу в Барнауле столкнулись два трамвая. Оба транспортных средства серьезно повреждены. Данных о пострадавших нет.