Два грузовика и легковушка столкнулись в Подмосковье

Авария с участием двух грузовиков и легковой машины 7 апреля произошла в Дмитровском районе Московской области. Об этом телеканалу «360» сообщили в МВД по Московской области.

Факт ДТП подтвержаем. По предварительным данным, пострадавших нет — МВД по Московской области.

Авария произошла в 8:30 в районе деревни Базарово.

Фото с места происшествия выложила группа «ВКонтакте» «ДТП и ЧП».

В субботу в Барнауле столкнулись два трамвая. Оба транспортных средства серьезно повреждены. Данных о пострадавших нет.