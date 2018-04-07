Ещё
Видео: за одну ночь в Октябрьском районе сгорели четыре автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: за одну ночь в Октябрьском районе сгорели четыре автомобиля 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В ночь на 7 апреля на разных улицах Октябрьского района вспыхнули четыре автомобиля — очевидцы предполагают, что это поджог. В полиции ещё выясняют причины.
«Там весь двигатель сгорел. Это длилось минут 10 — мы там все снегом закидывали», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Антон Митапов. По его словам, он подошёл, когда иномарка (вероятно, «Тойота») уже горела у двухэтажного дома рядом с улицей Никитина.
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердила, что этой ночью загорелись три иномарки и одна «Газель» в Октябрьском районе: на улицах Никитина, Московской, Лескова и Чехова.
«Все были сегодня ночью. Автовладельцы в полицию обратились — из четырёх автомобилей пострадавших. По всем адресам выезжали на место, работал отдел полиции № 6 «Октябрьский». В настоящее время по всем этим фактам проводится доследственная проверка», — сообщили в полиции.
В пресс-службе добавили, что точные причины возгорания установят на экспертизе. В соцсетях очевидцы предполагают, что это поджог.
Ранее на левом берегу Новосибирска во дворе дома дотла выгорел автомобиль Nissan Note. По сообщениям очевидца, «машина сгорела как спичка».
ngs.ru: последние новости
Четыре машины заблокировали проезд по Владимировской: пробка на полтора километра Водитель грузовика протаранил «Тойоту» в центре Новосибирска Светофоры на Гусинобродском шоссе погасли из-за перебоев с электричеством
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве13
Российско-американский автозавод встал59
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты75
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение