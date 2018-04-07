Видео: за одну ночь в Октябрьском районе сгорели четыре автомобиля

В ночь на 7 апреля на разных улицах Октябрьского района вспыхнули четыре автомобиля — очевидцы предполагают, что это поджог. В полиции ещё выясняют причины.

«Там весь двигатель сгорел. Это длилось минут 10 — мы там все снегом закидывали», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Антон Митапов. По его словам, он подошёл, когда иномарка (вероятно, « Тойота ») уже горела у двухэтажного дома рядом с улицей Никитина.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердила, что этой ночью загорелись три иномарки и одна «Газель» в Октябрьском районе: на улицах Никитина, Московской, Лескова и Чехова.

«Все были сегодня ночью. Автовладельцы в полицию обратились — из четырёх автомобилей пострадавших. По всем адресам выезжали на место, работал отдел полиции № 6 «Октябрьский». В настоящее время по всем этим фактам проводится доследственная проверка», — сообщили в полиции.

В пресс-службе добавили, что точные причины возгорания установят на экспертизе. В соцсетях очевидцы предполагают, что это поджог.