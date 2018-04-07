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Грубость, грязь и льготникам отказ: ТОП жалоб крымчан на перевозчиков
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Грубость, грязь и льготникам отказ: ТОП жалоб крымчан на перевозчиков 

РИА Новости Крым 56 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. С начала года в ГУП РК «Крымавтотранс» поступило 153 обращения от пассажиров, сообщили в пресс-службе предприятия.
По половине обращений специалистами предприятия проведены проверки, 30% жалоб перенаправлены в другие компетентные органы, в том числе автомобильным перевозчикам. Как показал анализ поступивших сообщений, чаще всего крымчане жалуются на санитарное состояние транспорта, воспитание водителей и намеренное игнорирование льготников.
"Основная тематика обращений — отказ водителей в перевозке пассажиров льготной категории, грубое поведение водителей, подбор пассажиров по пути следования маршрута сверх разрешенной вместимости, неудовлетворительное состояние автобусов (неисправные системы обогрева, грязный салон), некомпетентное обслуживание сотрудниками автостанций", — цитирует пресс-служба директора ГУП РК «Крымавтотранс» Игоря Коробчука.
В результате проведенных проверок к 11 сотрудникам автостанций предприятия «Крымавтотранс» применены меры дисциплинарного взыскания.
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