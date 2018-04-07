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Водитель иномарки насмерть сбил женщину на тротуаре в Марьино
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Водитель иномарки насмерть сбил женщину на тротуаре в Марьино 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Женщина-пешеход погибла в результате ДТП на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
«В 12:45 водитель легкового автомобиля BMW, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на тротуар в районе д. 171 по ул. Люблинская, где допустил наезд на женщину. В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все причины и обстоятельства произошедшего.
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