Водитель иномарки насмерть сбил женщину на тротуаре в Марьино

Женщина-пешеход погибла в результате ДТП на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД

«В 12:45 водитель легкового автомобиля BMW , по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на тротуар в районе д. 171 по ул. Люблинская, где допустил наезд на женщину. В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все причины и обстоятельства произошедшего.