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Сбивший дворника лихач обвинил в ДТП ворота
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Сбивший дворника лихач обвинил в ДТП ворота 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: Москва меняется
Московский стритрейсер, насмерть сбивший дворника, обвинил в произошедшем ворота, сообщает «Газета.ru».
ДТП произошло три дня назад на Люблинской улице. По словам 22-летнего Мгера Терзикяна, он двигался на своем BMW не быстрее 60 километров в час, свернул на обочину, так как его подрезал автомобиль ДПС, начал двигаться по ней, а затем сбил металлические ворота, которые, отскочив, и могли убить 55-летнюю женщину-дворника.
Один из свидетелей аварии подтвердил версию молодого человека, сообщив, что лично видел, что так все и произошло.
После ДТП правоохранительные органы столицы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения» и назначили ряд экспертиз. Терзикян был отправлен под подписку о невыезде.
На прошлой недели СМИ сообщили, что первые в сезоне гонки московских стритрейсеров завершились ДТП на МКАДе. Посостязаться в скорости пытались сразу три автомобиля. Для одного из них, пятимиллионного Jeep Grand Cherokee, гонка завершилась буквально за секунду: сразу после старта внедорожник повело влево — прямо на Mitsubishi.
 Ещё 5 источников 
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