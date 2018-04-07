Ещё
ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью канадских хоккеистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью канадских хоккеистов 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате ДТП с участием автобуса и грузовика погибли 14 человек, еще 14 пострадали.
В Федерации хоккея России (ФХР) выразили соболезнования в связи с гибелью хоккеистов юниорской команды «Humboldt Broncos» в канадской провинции Саскачеван. Об этом говорится в сообщении на сайте ФХР.
«Федерация хоккея России приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а также Hockey Canada — Хоккейной ассоциации Канады», — сказали в организации
«Мы желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной аварии», — добавили в ФХР.
ДТП с участием автобуса, перевозившего спортсменов, и грузовика, произошло на шоссе неподалеку от города Тисдейл. В результате аварии погибли 14 человек, еще столько же получили ранения.
ТК «Звезда»: последние новости
При столкновении автобуса с хоккеистами и грузовика в Канаде погибли 14 человек Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве Российские туристы, пострадавшие в ДТП в Польше, возвращаются домой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве13
Российско-американский автозавод встал58
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты75
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение