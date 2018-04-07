Сотрудник полиции пострадал при задержании преступников в Зеленограде

В Зеленограде при задержании подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств злоумышленник на автомобиле совершил наезд на сотрудника полиции , пострадавший госпитализирован, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 6 апреля сотрудниками полиции УВД по Зеленограде проводились оперативно-разыскные мероприятия. При задержании подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств сотрудники подошли к автомашине, в которой находились злоумышленники, попросили их выйти для проверки документов.

«Водитель автомашины проигнорировал законное требование полицейского, попытался скрыться, при этом совершив наезд на полицейского. В результате старший лейтенант получил телесные повреждения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемые были задержаны. У них изъято вещество, которое отправлено для проведения исследования. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован в медучреждение. По факту происшествия проводится проверка.