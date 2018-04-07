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Пьяный ярославец украл дорожный знак с проспекта Авиаторов
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Пьяный ярославец украл дорожный знак с проспекта Авиаторов 

76.ru 26 минут назад
Фото: 76.ru
Решил украсть для себя. В Заволжском районе пьяный ярославец сорвал со столба один из дорожных знаков. Очевидцы этого безобразия сразу же позвонили в полицию.
В результате сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулём которой и находился грабитель. Мало того, что он украл дорожный знак, так ещё и сел за руль пьяным.
— В отношении 20-летнего мужчины возбудили административное дело по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А также уголовное дело по факту кражи. Мужчина пояснил, что украл дорожный знак с целью личного использования, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
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