Пьяный ярославец украл дорожный знак с проспекта Авиаторов

Решил украсть для себя. В Заволжском районе пьяный ярославец сорвал со столба один из дорожных знаков. Очевидцы этого безобразия сразу же позвонили в полицию.

В результате сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулём которой и находился грабитель. Мало того, что он украл дорожный знак, так ещё и сел за руль пьяным.