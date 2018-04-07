BMW X5 насмерть сбил пешехода в Москве

Машина остановилась только после того, как въехала в забор.

Внедорожник насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы в районе Люблино. По данным Telegram-канала 112, погибшей оказалась женщина, которая работала дворников в местном ГБУ.

BMW X5 по неизвестно причине вылетел на тротуар, двигался по нему какое-то расстояние, пока не врезался в забор.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что машина получила сильные повреждения, от удара забор накренился, а бампер BMW оказался смят.

Кто был за рулем автомобиля и что стало причиной смертельного ДТП предстоит выяснить правоохранителям.