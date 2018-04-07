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BMW X5 насмерть сбил пешехода в Москве
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BMW X5 насмерть сбил пешехода в Москве 

ТК «Звезда» 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Машина остановилась только после того, как въехала в забор.
Внедорожник насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы в районе Люблино. По данным Telegram-канала 112, погибшей оказалась женщина, которая работала дворников в местном ГБУ.
BMW X5 по неизвестно причине вылетел на тротуар, двигался по нему какое-то расстояние, пока не врезался в забор.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, что машина получила сильные повреждения, от удара забор накренился, а бампер BMW оказался смят.
Кто был за рулем автомобиля и что стало причиной смертельного ДТП предстоит выяснить правоохранителям.
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