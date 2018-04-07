Заезд стритрейсеров закончился трагедией

В Москве юный стритрейсер из Армении на BMW X5 насмерть сбил женщину-дворника на тротуаре

На юго-востоке Москвы произошла смертельная авария с участием автомобиля BMW X5. Водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил насмерть женщину, об этом сообщает агентство "Москва".

"В 12:45 водитель легкового автомобиля BMW, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на тротуар в районе д. 171 по ул. Люблинская, где допустил наезд на женщину. В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте происшествия", — сообщили агентству в ГИБДД Москвы.

Погибшая работала бригадиром смены в ГБУ "Жилищник".

terzikyan_/instagram.com

По данным "Газеты.Ru", за рулем иномарки находился 22-летний стритрейсер, выходец из Армении Мгер Тарзикян. Молодой человек в соцсетях ранее выкладывал видео, на которых он разгоняется до 250 км/ч.

Некоторые аккаунты Терзикяна в субботу днем оказались уже удалены, однако на пока еще не удаленной странице в "Одноклассниках". можно заметить, что предполагаемый виновник трагедии увлекался автомобилями и ранее мог уже попадать в ДТП.