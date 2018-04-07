Ещё
Спасавшая внука бабушка лишилась 10 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спасавшая внука бабушка лишилась 10 тысяч рублей 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Мошенник под Саратовом «развел» свою жертву на деньги по телефону.
Пожилая жительница Энгельса была в шоке, когда услышала от позвонившего ей незнакомца, что любимый внук попал в ДТП. «Добрый» собеседник предложил 82-летней бабушке простой выход: заплатить 10 тысяч и спать спокойно.
Деньги доверчивая пенсионерка перевела по указанному номеру. Каково же было ее удивление, когда внук как ни в чем ни бывало сообщил, что ни в какие ДТП он, к счастью, не попадал.
Поняв, что ее обвели вокруг мальца, старушка пошла в полицию, где написала заявление на телефонного афериста, так ловко обманувшего ее.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В связи с этим полиция напоминает гражданам, что ни в коем случае не надо сразу переводить деньги, если вам звонят неизвестные люди. Нужно не паниковать, а позвонить родственнику, который якобы «попал в ДТП». Скорее всего эта информация окажется неправдой, так как это — один из излюбленных методов телефонных мошенников.
Новости Саратова: последние новости
Во время паводка под Саратовом едва не утонули отец с сыном Погиб врезавшийся в столб балаковец Автоледи на иномарке сбила в Саратове пенсионера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заезд стритрейсеров закончился трагедией12
Российско-американский автозавод встал62
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты76
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение