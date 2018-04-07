Спасавшая внука бабушка лишилась 10 тысяч рублей

Мошенник под Саратовом «развел» свою жертву на деньги по телефону.

Пожилая жительница Энгельса была в шоке, когда услышала от позвонившего ей незнакомца, что любимый внук попал в ДТП. «Добрый» собеседник предложил 82-летней бабушке простой выход: заплатить 10 тысяч и спать спокойно.

Деньги доверчивая пенсионерка перевела по указанному номеру. Каково же было ее удивление, когда внук как ни в чем ни бывало сообщил, что ни в какие ДТП он, к счастью, не попадал.

Поняв, что ее обвели вокруг мальца, старушка пошла в полицию, где написала заявление на телефонного афериста, так ловко обманувшего ее.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество). Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

В связи с этим полиция напоминает гражданам, что ни в коем случае не надо сразу переводить деньги, если вам звонят неизвестные люди. Нужно не паниковать, а позвонить родственнику, который якобы «попал в ДТП». Скорее всего эта информация окажется неправдой, так как это — один из излюбленных методов телефонных мошенников.